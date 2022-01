Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Büro

Weeze (ots)

Am Freitag (14.01.2022) gegen 22:20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu Büroraum einer Kiesbaggerei an der Straße Hüddenrath. Sie schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Die Täter durchsuchten die Büroräume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob sie etwas entwendeten, ist bislang unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell