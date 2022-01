Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrer angefahren

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 70 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall in Vreden. Der Vredener war im Kreisverkehr Gutenbergstraße/Wüllener Straße unterwegs, als er angefahren wurde und infolgedessen stürzte. Eine 74-jährige Vredenerin war gegen 13.10 Uhr mit ihrem Wagen von der Gutenbergstraße in das Rondell eingefahren und hatte dabei den Radfahrer übersehen. Der Rettungsdienst brachte den 70-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell