Polizei Gütersloh

POL-GT: 52-jähriger Lkw-Fahrer kommt von der Straße ab

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Montagmorgen (24.01., 06.44 Uhr) kam es auf der B64 innerhalb einer langgezogenen Kurve (kurz vor der Zufahrt zum Tecklenburger Weg) zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 52-jähriger Lkw-Fahrer aus der Slowakei die B64 in Richtung Herzebrock-Clarholz. Zeugen gaben an, dass der Lkw-Fahrer zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn fuhr, anschließend nach rechts von der Straße abkam und in die Leitplanke geriet. Ersten Angaben nach könnte das Abkommen von der Fahrbahn auf eine internistische Ursache zurückzuführen sein.

Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An dem Lkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Er musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr rund um den Bereich der Unfallstelle umgeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell