Polizei Gütersloh

POL-GT: 14-Jähriger - Drogenfund, Verstoß gegen Corona-Quarantäne

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zeugen wurden am Samstagnachmittag (22.06., 17.00 Uhr) auf eine Gruppe Jugendliche auf einem Spielplatz an der Grünen Straße aufmerksam. Die Polizeibeamten trafen auf dem Spielplatz auf eine Gruppe lautstark schreiender und alkoholisierter Jugendlicher. Zudem schwebte in der Luft deutlich wahrnehmbarer Cannabisgeruch.

Bei einer Personendurchsuchung fanden die Beamten in den Taschen eines 14-Jährigen entsprechende Betäubungsmittel. Zudem stellte sich heraus, dass der vor wenigen Tagen positiv auf das Coronavirus getestete 14-Jährige gegen die Quarantänepflicht verstieß. Der Minderjährige wurde durch Mitarbeiter des Ordnungsamts nach Hause begleitet.

