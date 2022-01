Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahndung mit Bild nach Telefonbetrug

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Im Dezember 2021 (10.12.) erbeuteten sogenannte falsche Polizeibeamte einen hohen Bargeldbetrag. Die Betrüger meldeten sich per Telefon bei der Geschädigten und berichteten von einem bevorstehenden Einbruch in ihrem Haus. Zu dieser Erkenntnis seien Polizeibeamte im Rahmen von Ermittlungen gekommen. Ihr wurde suggeriert, dass ihr Geld bei ihr nicht mehr sicher sei. In gutem Glauben deponierte die Geschädigte einen hohen Bargeldbetrag in einem Staubsauger vor der Haustür. Nachdem der Staubsauger samt Inhalt abgeholt worden war, brachen die Anrufer den Kontakt zu der Geschädigten ab. Videoaufzeichnungen ist zu entnehmen, dass gegen 20.03 Uhr ein Taxi vor dem Haus der Geschädigten vorfuhr. Vermutlich ist der bislang unbekannte Abholer mit dem Taxi zum Tatort gefahren.

Ein Bild der Überwachungskamera kann hier eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/72893 .

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer kann Hinweise zu dem Taxi geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

