Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Wohnhaus

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (TP) - In der Nacht von Sonntag (23.01.2022) auf Montag (24.01.2022) kam es im Rheda-Wiedenbrücker Stadtteil Lintel, im Bereich Jagdweg, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus auf einem ländlichen Anwesen. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Diebe u.a. einen Laptop. Am frühen Montagmorgen, gegen 02:20 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle durch Anwohner der Kornstraße in Lintel verdächtige Feststellungen gemeldet. Hier wurde, ebenfalls auf einem ländlichen Anwesen, eine männliche Person festgestellt, die mit einer Taschenlampe in das dortige Wohngebäude leuchtete. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: von kleiner Statur, Glatze, schwarze Jacke, Jogginghose mit hellen Streifen. Mögliche Zeugenhinweise zur beschriebenen Person und zum Tatgeschehen bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

