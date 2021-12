Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbruch zur Dämmerungszeit - Täter erbeutet Bargeld

33100 Paderborn (ots)

Am Samstag, den 04.12.2021, gelangten der oder die bislang noch unbekannten Täter zwischen 15:45 Uhr und 20:15 Uhr gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Neuenheerser Weg in Paderborn. Mittels Aufhebeln der Balkontür gelangte man in die Wohnung, in der nahezu alle Räume durchwühlt wurden. Augenscheinlich wurde dabei unter anderem Bargeld entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich bei der Polizei Paderborn unter Telefon 05251/3060 zu melden. Präventionshinweis der Polizei: Sorgen Sie dafür, dass bei Einbruch der Dunkelheit die Rollläden heruntergelassen sind und/oder die Beleuchtung in der Wohnung eingeschaltet ist. Es besteht die Möglichkeit, Rollläden und Licht mit einer Zeitschaltuhr zu koppeln.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell