Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Trunkenheitsfahrten und Fahren ohne Führerschein

Germersheim (ots)

Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Germersheim fiel sowohl am Vormittag, als auch am Nachmittag wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf. Der 61-jährige lernte beim ersten Mal scheinbar nichts dazu und setzte sich nachmittags wieder betrunken hinters Steuer. Dabei fiel er einer Augenzeugin vom Morgen auf, nachdem er mittags in seinem Zustand auf einen vorausfahrenden weißen Transporter mit GER-Kennzeichen am Ortseingang Kuhardt auffuhr. Nach kurzem Gespräch setzten die Fahrzeugführer unerwartet ihre Fahrt fort. Später konnte der 61-jährige zuhause angetroffen werden. Er war stark betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Ihn erwartet neben dem ersten Strafverfahren ein weiteres Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizeiinspektion Germersheim bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrer des Transporter sich unter Tel.: 07274-9580 oder Email: pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell