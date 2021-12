Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerer Verkehrsunfall endet für zwei junge Männer tödlich

33181 Bad Wünnenberg-Leiberg (ots)

Ein mit drei männlichen Personen besetzter Pkw Mercedes-Benz (AMG C63) befuhr am frühen Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr die K 34 von Bad Wünnenberg-Leiberg kommend in Fahrtrichtung Bad Wünnenberg-Haaren. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte nach einer Drehung um die Hochachse rechtsseitig mit einem Straßenbaum.

Der 31-jährige Fahrzeugführer aus Bad Wünnenberg und der 27-jährige Mitfahrer vorn im Pkw aus Büren mussten von der Feuerwehr aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreit werden und verstarben an der Unfallstelle. Der aus Bad Wünnenberg stammende 21-jährige Mitfahrer im Fond des Pkw wurde schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Die K 34 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Bad Wünnenberg-Haaren und Bad Wünnenberg-Leiberg gesperrt.

