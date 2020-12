Polizei Gütersloh

POL-GT: 47-jähriger Mann belästigt Zeugin und leistet Widerstand

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagabend (12.12., 21.35 Uhr) wurde die Polizei über eine Belästigung am Spexarder Postweg informiert.

Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf einen 47-jährigen Mann.

Zeugen und eine 20-jährige Mitarbeiterin des Marktes gaben an, dass der Mann zuvor mehrfach in den Laden gegangen ist. Dabei hat er die Mitarbeiterin versucht anzufassen und sie verbal belästigt. Nachdem er immer wieder in den Laden kam, wurde die Polizei informiert.

Der 47-Jährige reagierte zunächst nur zögerlich auf die Ansprache der Polizistinnen und Polizisten. Er war alkoholisiert, verhielt sich verbal aggressiv und verweigerte beharrlich sich auszuweisen. Als er versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, wurden dem Gütersloher Handfesseln angelegt. Dagegen leistete er Widerstand.

Im Anschluss wurde eine Blutprobenentnahme bei dem Gütersloher angeordnet. Nach erfolgter Ausnüchterung wurde er nach Hause entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell