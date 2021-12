Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnhaus

Salzkotten (ots)

(mb) An der Danziger Straße ist am Donnerstag (02.12.2021) ein Einbruch in ein Wohnhaus verübt worden.

Die Hausbesitzer hatten das Haus gegen 13.30 Uhr verlassen und waren um 22.00 Uhr zurückgekehrt. In der Mietswohnung im Obergeschoss war in dem Zeitraum auch niemand daheim. An der Rückseite des Hauses brachen die Täter eine Terrassentür auf und gelangten in die Erdgeschosswohnung. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen. Vermutlich flüchteten sie ohne Beute.

Die Polizei fragt: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet um die Danziger Straße gesehen. Möglicherweise sind bereits an Vortagen verdächtige Beobachtungen gemacht worden. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Wer unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im eigenen Wohnumfeld bemerkt oder sonst ungewöhnliche Beobachtungen macht, sollte nicht zögern und umgehend die Polizei über die 110 verständigen.

Fragen zum Einbruchschutz beantwortet das Kommissariat Kriminalprävention unter der Rufnummer 05251/3063900.

