Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 07:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall beim Abbiegevorgang von der Heilbronner Straße in Richtung Marbacher Straße in Ludwigsburg. Eine 29-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr die linke der beiden Abbiegespuren auf der Heilbronner Straße in stadteinwärtiger Richtung um im weiteren Verlauf in die Marbacher Straße abzubiegen. Auf dem rechten der beiden Abbiegespuren soll ein bislang unbekannter Bus gefahren sein. Dieser habe im Verlauf des Abbiegevorgangs mutmaßlich die Kurve geschnitten und soll so auf die linke Fahrspur der 29-Jährigen geraten sei. Um eine Kollision zu verhindern lenkte die Mercedes-Fahrerin nach links und kollidierte mit der Verkehrsinsel im Einmündungsbereich zur Marbacher Straße. Durch die Kollision wurde das linke Hinterrad und die Felge des Mercedes beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der unbekannte Bus-Lenker setzte seine Fahrt, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern, fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

