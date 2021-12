Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Geisingen: Gartenhütten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt sechs Gartenhütten wurden zwischen Montag 13.30 Uhr und Mittwoch 13.30 Uhr von noch unbekannten Täter in einer Gartenanlage in der Wernerstraße in Geisingen aufgebrochen. Die Unbekannten stemmten die Eingangstüren der Holzhütten auf und durchsuchten sie. Bislang steht fest, dass die Täter aus einer Hütte eine Rauchgerät (Shisha), Tabak, eine Lautsprecherbox und zwei Mikrofone stahlen. Ob sie etwas bzw. was sie aus den anderen Lauben mitgehen ließen, steht derzeit noch nicht fest. Auch der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können und auch die Geschädigten werden gebeten, sich unter Tel. 07141 64378-0 mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell