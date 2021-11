Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe (ots)

Mehrere Tausend Euro Sachschaden und eine leichtverletzte Person waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Samstagnacht ereignet hat.

Ein 26-Jähriger Pkw-Fahrer befuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:00 Uhr die Auffahrt auf die Bundesautobahn A5, Fahrtrichtung Karlsruhe, von der Bundesstraße 35 aus Bruchsal kommend. Hierbei geriet wohl aufgrund seiner Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in der Folge auf die Schutzplanke auf und kippte nach links in die Böschung. An der Schutzplanke der Ausfahrt der A5 in Richtung Graben-Neudorf blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Der Pkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Dort musste er sich einer Blutprobe unterziehen.

