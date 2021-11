Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Rheinstetten - Einbruch in Einfamilienhaus

Rheinstetten-Neuburgweier (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstag zwischen 11:30 Uhr und 18:30 Uhr in der Neuburgweierer Blumenstraße Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendeten hierbei Modeschmuck in Höhe von circa 200 Euro.

Die Einbrecher schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein und gelangten somit in die Wohnräumlichkeiten. Anschließend durchwühlten sie das Haus nahezu vollständig und erbeuteten diverse Wertsachen. Nähere Hinweise zu den Langfingern liegen aktuell nicht vor. Die polizeilichen Ermittlungen dauern hierzu noch an.

Melissa List, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell