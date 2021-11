Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Brand vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an Kühlschrank

Karlsruhe (ots)

Zu einem Brand in einem Wohnhaus in Oberderdingen kam es am frühen Sonntagmorgen, bei dem ein 53-Jähriger mit einer Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht werden musste.

Gegen 05:30 Uhr wurde der Wohnungsinhaber durch seinen Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen. Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Nach bisherigen Einschätzungen dürfte ein technischer Defekt an einem neuen Kühlschrank Ursache für das Feuer gewesen sein. Durch die starke Rauchentwicklung wurde das komplette Obergeschoss des Wohnanwesen in der Straße "Wette" in Mitleidenschaft gezogen. Die Brand- und Rußschäden werden aktuell auf 20.000 bis 30.000 Euro geschätzt.

