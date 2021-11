Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Sachbeschädigung durch Brandlegung - Polizei sucht Zeugen

Rheinstetten (ots)

Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro ist am Freitagmittag bei einem Brand einer Gartenhütte in der Weinbrennerstraße in Rheinstetten entstanden. Nach den bisherigen Feststellungen gehen die Ermittler der Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden gegen 14.45 Uhr alarmiert und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Die Hütte ist dennoch vollständig niedergebrannt. In den zurückliegenden Tagen war es vereinzelt zu kleineren Brandlegungen gekommen, darunter auch ein Müllbehälter und ein Gebüsch. Ob hier Zusammenhänge bestehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

