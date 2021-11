Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Einbruch in Bürogebäude

Beiertheim-Bulach (ots)

Einbrecher erbeuteten in einem Bürogebäude in der Bannwaldalle in Beiertheim-BulachDiebesgut im Wert von 10.000 Euro .

Im Zeitraum zwischen Dienstag- und Donnerstagmorgen gelang es den Tätern, in einem leer stehenden Bürogebäude Waschbeckenarmaturen, Stromkabel, Heizungsrohre und Sicherungen im Gesamtwert von 10.000 Euro zu entwenden. Das erstrebte Gut wurde kurzerhand mit brachialer Gewalt aus den Befestigungen gerissen. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter Telefon 0721 666-3611 zu melden.

Niklas Gerhardt, Pressestelle

