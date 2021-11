Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Goldschmuck bei Wohnungseinbruch entwendet

Rheinstetten-Forchheim (ots)

Goldschmuck erbeuteten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Straße "Kirchbühl" in Forchheim.

Am Donnerstag zwischen 08:00 Uhr und 18:35 Uhr warfen die Langfinger mithilfe eines Steins zunächst die Balkontür der Wohnung ein. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Zimmer und entwendeten dort aufbewahrten Goldschmuck. Die weiteren Ermittlungen übernimmt hierzu die Kriminalpolizei.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Niklas Gerhardt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell