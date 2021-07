Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand einer Wohnung im Mehrfamilienhaus in Varel - ohne Verletzte, die Ermittlungen dauern an

Varel (ots)

Am 30.06.2021, gegen 16.50 Uhr, wurde der hiesigen Polizei starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Gartenstraße in Varel gemeldet. Eine aufmerksame Anwohnerin bemerkte den Rauch und alarmierte die Rettungskräfte. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand ab. Was genau zur Entstehung des Brandes in der Wohnung geführt hat, kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht gesagt werden. Der geschätzte Schaden dürfte sich auf mindestens 10.000 Euro belaufen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

