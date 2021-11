Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Wohnungseinbruch

Karlsruhe-Durlach (ots)

Unbekannte Täter drangen am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr in eine Wohnung in Durlach ein und erbeuteten insgesamt 16 Herrenarmbanduhren sowie Bargeld in Höhe von circa 500 Euro.

Die Einbrecher überstiegen den Balkon und verschafften sich Zutritt in die Wohnräume, indem sie das Küchenfenster aufhebelten. Aus dem Schlafzimmer des Geschädigten erbeuteten sie schließlich diverse Wertsachen sowie Bargeld.

Zur Spurensicherung wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen und die weiteren Ermittlungen hierzu dauern noch an.

