POL-KA: (KA) Karlsruhe - Katalysatorendiebstähle in Karlsruhe

Bislang unbekannte Täter entwendeten an zwei geparkten Fahrzeugen in der Willy-Andreas-Alle in Karlsruhe die Katalysatoren.

Zwischen Donnerstag und Sonntag gelang es den Tätern an zwei Fahrzeugen die Katalysatoren der Auspuffanlage abzutrennen und zu entwenden. Der Diebstahlschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

