Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneute Motorrollerdiebstähle

Ludwigshafen (ots)

Vom 18.10.2021 auf den 19.10.2021 wurden in Ludwigshafen erneut zwei Motorroller gestohlen. Unbekannte entwendeten in der Nacht zwischen 19:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Nietzschestraße und zwischen 23:30 Uhr und 11:00 Uhr in der Erasmus-Bakke-Straße einen Motorroller, die jeweils an den Straßen abgestellt waren. Derzeit ist unklar, ob ein Tatzusammenhang besteht. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas in Bezug auf die Rollerdiebstähle beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

