POL-PPRP: Frau beraubt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, den 19.10.2021, gegen 01:05 Uhr, kam es zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil einer 58-Jährigen. Die Frau war zu Fuß unterwegs in der Comeniusstraße, von der Dürkheimer Straße kommend. In Höhe einer dortigen Apotheke wurde sie durch den unbekannten Täter angesprochen. Der Täter zog ein Messer und forderte die Geschädigte zur Herausgabe von Bargeld auf. Die Geschädigte übergab eine zweistellige Bargeldsumme. Anschließend flüchtete der Täter auf einem schwarzen Mountainbike in Richtung der dortigen Esso-Tankstelle. Die Geschädigte wurde nicht verletzt. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

- ca. 20-30 Jahre alt - ca. 1,70m groß - männlich - dunkler Hauttyp - stämmige Statur - trug dunklen Kapuzenpulli und graue Jogginghose - trug schwarzen Mundschutz

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

