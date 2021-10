Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit 2,36 Promille am Autosteuer

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend, 18.10.2021, gegen 20:10 Uhr wurde durch mehrere aufmerksame Zeugen ein 62-Jähriger in der Kanalstraße gemeldet, der torkelnd in sein Auto gestiegen und mit Schlangenlinien davongefahren sei. Der Fahrer konnte kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,36 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen und der Führerschein abgenommen. Der 62-Jährige kann nun mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe rechnen.

