Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gartenlaube

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Samstag, 16.10.2021, 20:00 Uhr und Sonntag, 17.10.2021, 14:00 Uhr, wurde in der Langgartenstraße in Ludwigshafen in eine Gartenlaube eingebrochen. Der / die Täter gelangten ins Innere der Gartenlaube und durchsuchten diese. Fündig wurde der / die Täter offenbar nicht. Es wurde nichts entwendet.

