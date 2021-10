Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungseinbruch

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 18.10.2021, 18:10 Uhr auf Dienstag, den 19.10.2021, 04:40 Uhr, kam es in der Rollesstraße in Ludwigshafen zu einem Wohnungseinbruch. Der / die Täter gelangten ins Anwesen und entwendeten Bargeld sowie weitere Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem o.a. Zeitraum etwas Verdächtiges beobachten haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

