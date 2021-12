Polizei Paderborn

POL-PB: Vorrang missachtet - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

33129 Delbrück (ots)

Am Freitagabend gegen 19:55 Uhr befuhr eine 20-jährige BMW-Fahrerin aus Delbrück die Rietberger Str. (B 64) in Richtung Rietberg und wollte nach links in die Grubebachstraße abbiegen. Dabei beachtete sie nicht den Vorrang eines entgegenkommenden 58-jährigen BMW-Fahrers aus Bielefeld, der die Rietberger Straße in Richtung Paderborn befuhr. Bei dem anschließenden Frontalzusammenstoß wurden die 20-jährige Fahrzeugführerin und eine 53-jährige Beifahrerin aus dem entgegenkommenden Pkw verletzt und mussten durch den eingesetzten Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 55.000 EUR.

