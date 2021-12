Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher dringen in Einfamilienhaus ein

33129 Delbrück/Lippling (ots)

Im Delbrücker Ortsteil Lippling kam es am Freitag, den 03.12.2021 zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. In Abwesenheit der Bewohner hebelte ein bislang noch unbekannter Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses im Badener Weg auf. Im Haus wurden etliche Räume durchsucht und Schmuck entwendet. Der Täter floh anschließend unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich bei der Polizei Paderborn unter Telefon 05251/3060 zu melden. Präventionshinweis der Polizei: Achten Sie auf unbekannte Personen und/oder auf verdächtige Situationen an ihrem Wohnort und in der Nachbarschaft. Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über den Notruf 110.

