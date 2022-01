Polizei Gütersloh

POL-GT: 21-jährige bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Versmold (HL) - In der Nacht auf Sonntag, 23.01.2022, kam es gegen 01:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Oesterweg.

Eine 21-jährige Frau aus Harsewinkel hatte zunächst mit ihrem Kleinwagen die Lange Straße aus Oesterweg, in Richtung Bockhorst befahren. Spuren an der Unfallstelle deuteten darauf hin, dass der Pkw in Höhe der Straße Lindenbreede aus noch ungeklärter Ursache zunächst nach rechts auf den Grünstreifen geriet. In der Folge schleuderte das Fahrzeug über die Fahrbahn und prallte schließlich mit der Fahrerseite gegen einen ebenfalls rechtsseitigen Straßenbaum.

Das Fahrzeug wurde stark beschädigt, so dass die junge Frau durch eingesetzte Rettungskräfte der Feuerwehr mittels technischem Gerät befreit werden musste. Die 21-jährige wurde schwer verletzt, Lebensgefahr konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht ausgeschlossen werden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden insgesamt auf ca. 10.000 Euro. Die Unfallstelle war für ca. zwei Stunden gesperrt.

