Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Diebstahl

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) - In der Nacht von Freitag (21.01.2022) auf Samstag (22.01.2022) kam es in Gütersloh, im Bereich Föhrweg, zu einem Diebstahl eines Pkw. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Diebe einen silbernen Ford Focus. An dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen GT-SD 409 angebracht. Der Pkw wurde zuletzt am Freitag gegen 20:00 Uhr durch die Besitzerin gesehen. Der Diebstahl selbst wurde am Samstag gegen 11:45 Uhr bemerkt. Mögliche Zeugenhinweise zum Tatgeschehen bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

