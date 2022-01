Polizei Gütersloh

POL-GT: Fußgängerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) - Am späten Samstagnachmittag, 22.01.2022, ereignete sich im Kreuzungsbereich Kampstraße/Carl-Bertelsmann-Straße ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte hierbei eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Gütersloh, gegen 17:45 Uhr, von der Carl-Bertelsmann-Straße nach links auf die Kampstraße abzubiegen. Hierbei übersah die Unfallverursacherin dann eine 37-jährige Fußgängerin aus Gütersloh, die ihrerseits die Kampstraße in Richtung Innenstadt überqueren wollte. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde die Fußgängerin infolge der Kollision schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurde sie anschließend durch Rettungskräfte in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Kampstraße im Bereich der Unfallstelle für ca. 45 Minuten gesperrt werden. Der am beteiligten Pkw entstandene Sachschaden kann zur Zeit noch nicht beziffert werden. Mögliche Unfallzeugen melden sich bitte unter 05241 8690 bei der Polizei Gütersloh.

