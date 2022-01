Polizei Gütersloh

POL-GT: 13-jähriges Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Donnerstagabend (20.01., 19.00 Uhr) kam es an der Einmündung Surenhofsweg/ Narzissenweg zu einem Verkehrsunfall.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 13-jährige Fahrradfahrerin den Narzissenweg in Richtung Surenhofsweg. Zeitgleich befuhr eine 54-jährige Gütersloherin mit ihrem Opel den Surenhofsweg in Richtung Holler Straße. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei welchem die 13-Jährige zu Boden fiel. Das Mädchen verletzte sich leicht. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. An dem Fahrrad und an dem Auto entstand Sachschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.300 Euro.

