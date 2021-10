Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Bargeld durch illegale Schrottsammler

Oberlahr (ots)

Am Mittwoch den 13.10.2021, gegen 11:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Oberlahr zu einem Diebstahl von Bargeld durch sog. "Schrottsammler".

Die Geschädigte bot den beiden Tätern, die zuvor mit einem weißen Kleintransporter durch die Straße gefahren waren, an, eine alte Wäschemangel mitzunehmen. Hierzu ließ sie die beiden Männer ins Haus. Mit der Bitte um ein Glas Wasser wurde die Geschädigte dann in die Küche gebeten, sodass die beiden Männer im Wohnzimmer alleine zurückblieben. Die kurze Abwesenheit der Geschädigten nutzten die Männer, um unbemerkt einen dreistelligen Bargeldbetrag vom Esszimmertisch zu nehmen und einzustecken. Danach verließen die Männer eilig das Grundstück.

Die Polizei fragt: Wer hat am 13.10.2021 im Bereich Oberlahr oder Nachbardörfer ein entsprechendes Fahrzeug wahrgenommen?

Die Polizei Straßenhaus warnt in diesem Zusammenhang wiederholt bzw. macht auf das Phänomen "illegale Schrottsammler" aufmerksam. Die Personen, die meist mit Kleintransportern unter lautem Gebimmel oder dem abspielen der typischen Musik durch die Straßen fahren, verfügen in aller Regel nicht über die erforderlichen Erlaubnisse bzw. Genehmigungen zum Sammeln von Metallschrott.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell