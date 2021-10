Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung durch Graffiti

57537 Wissen, Steinbuschanlage (ots)

Unbekannte Täter beschädigten vermutlich am Wochenende das hölzerne Spielgerüst der Rutsche in der Wissener Steinbuschanlage. Außerdem wurde das Spielgerät an mehreren Stellen sowie eine Treppenstufe in schwarzer Farbe mit Graffiti mit den tags "yok" und "SIXTW" bemalt/besprüht. Täterhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

