Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus, höherer Bargeldbetrag entwendet.

Mudersbach (ots)

Am Dienstag, dem 12.10.2021, brachen unbekannte Täter zwischen 17:10 Uhr und 22:50 Uhr in ein Wohnhaus in der Adolfsstraße in Mudersbach ein.

Wie genau der Zugang erfolgte muss noch genauer ermittelt werden. Allem Anschein nach könnten die Täter über ein gekipptes Dachfenster ins 1. Obergeschoss eingestiegen sein.

Entwendet wurde ein höherer Bargeldbetrag.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell