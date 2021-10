Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall zwischen PKW und Bus, eine Person leicht verletzt

Bad Hönningen (ots)

Am Nachmittag des gestrigen Tages kam es in Bad Hönningen, Walther-Feld-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem PKW. Der 48 jährige Fahrer eines PKW VW Golf missachtete die Vorfahrt eines herannahemden unbesetzten Busses und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des PKW wurde leicht verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

