Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brachbach - Kind von Radfahrer angefahren und geflüchtet

Brachbach (ots)

Am 12.10.2021, gegen 13:10 Uhr bewegte sich ein 13-jähriger Junge fußläufig im Bereich der Industriestraße in Brachbach. Hier wurde er von einem Radfahrer angefahren und leichtverletzt. Der Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Mudersbach fort. Hinweise zu dem Geschehen und dem flüchtigen Radfahrer an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell