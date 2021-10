Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung an Straßenlaterne

57537 Wissen, Kirchplatz (ots)

Am 12.10.2021 wurde die Beschädigung durch Vandalismus an einer Altstadtlaterne am Kirchplatz angezeigt. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.

