Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl von Absperrbaken

57537 Wissen, Güterbahnhof und Hachenburger Str. 47 (ots)

Am letzten Wochenende, in der Zeit von Fr., 08.10.2021 bis Mo., 11.10.2021, 08:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter, die zur Absicherung eines vor 2 Wochen ausgehobenen Gullideckels aufgestellte Warnbake in der Unterführung Güterbahnhof/Blähaustr. Zur Absicherung der Gefahrenstelle stellte der Bauhof eine neue Absperrbake auf. Am 12.10.2021, 08:00 Uhr, wurde der erneute Diebstahl der Warnbake festgestellt. Eine weitere Absperrbake entwendeten unbekannte Täter am letzten Wochenende in der Hachenburger Str. an der Baustelle im unteren Bereich der BBS zwischen Sporthalle und Schulgebäude. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

