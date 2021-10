Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

57537 Wissen, L 278, Hof Hufe (ots)

Am Di., 12.10.2021, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw BMW 118d die L278 aus Wissen kommend in Fahrtrichtung Morsbach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn geriet der BMW ausgangs einer Rechtskurve kurz vor Hof Hufe nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr er geradeaus eine Böschung hinauf, durchbrach etliche dünne Bäume und wurde dadurch bis zum Stillstand abgebremst. Der Pkw blieb dort in Schräglage hängen; die Insassen konnten sich eigenständig befreien. Der 18-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Eine 16-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden, der auf ca. 25000,-EUR geschätzt wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell