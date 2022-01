Polizei Gütersloh

POL-GT: Nachtrag: Sachbeschädigung an Wohnhaus - Verantwortlicher meldet sich

Gütersloh (ots)

Werther/ Westf. (MK) - Bei der am vergangenen Dienstag (11.01.) gemeldeten Sachbeschädigung an einem Wohnhaus an der Schröttinghauser Straße (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5120436), handelte es sich nach derzeitigen Ermittlungsstand um eine fahrlässige Handlung.

Der entstandene Sachschaden an dem ländlich gelegenen Wohnhaus wurde den Erkenntnissen zufolge durch einen 74-jährigen Jagdausübungsberechtigten verursacht. Zunächst in Unwissenheit über den verursachten Schaden, meldete sich der Mann umgehend nach Inkenntnissetzung als Verantwortlicher.

