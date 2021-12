Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Unbekannter bricht Tür von Kirche auf, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend (16. Dezember) bis Samstagmittag (18. Dezember) brach ein Unbekannter in eine Kirche in der Vikariestraße in Volkmarsen ein. Er öffnete gewaltsam eine Tür und richtete dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an. Aus der Kirche wurde nichts entwendet.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

