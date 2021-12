Polizei Korbach

POL-KB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Korbach (ots)

Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Korbach: Drei Tatverdächtige wegen dringenden Tatverdachts des schweren Raubes am 3. November 2021 in Frankenberg (Eder) festgenommen

Bad Wildungen / Frankenberg

Am Mittwoch (15. Dezember) und am Donnerstag (16. Dezember) hat die Kriminalpolizei Korbach nach umfangreichen Ermittlungen drei Tatverdächtige im Alter von 19, 20 und 23 Jahren in Bad Wildungen und Frankenberg festgenommen. Sie stehen im dringenden Verdacht, am 3. November 2021 in Frankenberg einen schweren Raub begangen zu haben.

Am Mittwoch, 3. November 2021, um 20:53 Uhr war es zu einem Raubüberfall auf einen 18-jährigen in Frankenberg gekommen. Der 18-jährige befand sich in einem Geschäftsraum einer Bankfiliale am Obermarkt. Dort wurde er von zwei männlichen Tätern bedroht, einer hielt ihm eine Schusswaffe an den Kopf. Die Täter forderten den 18-jährigen auf, Geld aus dem Geldautomaten abzuheben. Weiterhin raubten die unbekannten Täter das mitgeführte Bargeld des 18-jährigen. Insgesamt erbeuteten die Täter eine geringe Menge Bargeld. An der Tat war ein dritter Täter beteiligt. Die Täter konnten zunächst unerkannt flüchten. (siehe OTS-Meldung Polizeipräsidium Nordhessen vom 04.11.2021, 00:56 Uhr)

Die sich anschließenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach ergaben Hinweise auf die mögliche Täterschaft zweier der nunmehr festgenommenen Männer aus Bad Wildungen. Die daraufhin intensivierten polizeilichen Maßnahmen und Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht, so dass die Staatsanwaltschaft Marburg beim Amtsgericht Marburg Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Beschuldigten erwirkte.

Diese Beschlüsse konnte die Kriminalpolizei Korbach mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften am frühen Mittwochmorgen (15. Dezember) in Bad Wildungen vollstrecken. Dabei konnten Beweismittel sichergestellt werden, deren Auswertung noch andauert. In der Folge ergaben sich Hinweise auf die Tatbeteiligung des dritten Beschuldigten im Alter von 20 Jahren, so dass dessen Wohnung auf Anordnung des Amtsgerichts Marburg am 16.12.2021 durchsucht und er vorläufig festgenommen wurde.

Die Beschuldigten wurden am Donnerstag (16. Dezember) und am Freitag (17. Dezember) der zuständigen Richterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Diese erließ gegen die Beschuldigten die von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehle. Die 20 und 23 Jahre alten Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen den 19-jährigen Beschuldigten wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Zudem ist Gegenstand der Ermittlungen, ob die festgenommenen Männer noch weitere Straftaten begangen haben könnten.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421 290 222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Dirk Richter, Kriminalhauptkommissar und Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell