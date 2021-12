Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Ladendiebstahl, zwei Täter geflüchtet, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Mittwoch kam es zu einem Diebstahl von Kinderbekleidung vor einem Geschäft in der Korbacher Bahnhofstraße. Die beiden Täter ergriffen die Flucht, als sie von Zeugen bei der Tat beobachtet werden konnten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 14.00 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizeistation Korbach und teilte mit, dass es zu einem Diebstahl in der Korbacher Fußgängerzone gekommen sei. Die Täter haben flüchten können. Die sofort von der Polizei Korbach eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den beiden flüchtigen Tätern verliefen erfolglos.

Am Tatort befragten die Polizeibeamten mehrere Zeugen, darunter auch den Ladeninhaber des geschädigten Kinderbekleidungsgeschäfts. Zwei männliche Täter haben demnach verschieden Kinderkleidungsstücke von der Außenauslage entwendet. Als dies von Zeugen bemerkt wurde, flüchteten die beiden Täter. Einer der Täter führte bei der Tat einen Trolley mit, in dem wahrscheinlich das Diebesgut versteckt wurde. Der Trolley blieb aber bei der plötzlichen Flucht der Täter zunächst am Tatort zurück. Unmittelbar danach kehrte einer der Täter zurück, um den Trolley zu holen. Der Ladeninhaber und ein Zeuge wollten ihn an der abermaligen Flucht hindern, was ihnen aber nicht gelang. Der Täter konnte, mit dem Trolley, erneut flüchten.

Unter dem Diebesgut befanden sich ein pinkfarbener Kinderschneeanzug und zwei dunkle Kinderjacken, die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Etwa 185 cm groß, etwa 25 Jahre alt, normale Statur, schwarze, kurze Haare, dunkler Teint, Schnurrbart, bekleidet mit einer dunkelgrünen Jacke und einer blauen Jeans

Täter 2 (mit Trolley):

Etwa 170 - 175 cm groß, etwa 25 Jahre alt, schlanke Gestalt, dunkle kurze Haare, dunkler Teint, bekleidet mit einer schwarzen Jacke.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell