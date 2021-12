Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Schaufensterscheibe beschädigt

Korbach (ots)

Am Dienstagnachmittag stellten Mitarbeiter eines Modehauses Am Berndorfer Tor in Korbach fest, dass eine Schaufensterscheibe beschädigt worden war. An der Scheibe befanden sich mehrere kleine Löcher, die durch das Verschießen von Gegenständen mit einer Zwille verursacht worden sein könnten. Die genaue Tatzeit steht nicht fest, den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 800 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

