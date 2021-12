Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannter Radfahrer schlägt Mann ohne erkennbaren Grund in das Gesicht, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen schlug ein unbekannter Radfahrer einem 33-jährigen Mann in der Korbacher Fußgängerzone mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 33-Jährige ging gegen 05.00 Uhr durch die Bahnhofstraße (Fußgängerzone) in Korbach. Etwa in Höhe der Geschäftsstelle der Sparkasse hielt ein Radfahrer neben ihm an. Der unbekannte Mann stieg nach Angaben des 33-Jährigen von seinem Fahrrad ab. Anschließend habe er ihn mehrfach kommentarlos mit der Faust geschlagen, wobei er ihn auch im Gesicht getroffen habe. Der unbekannte Täter sei anschließend mit seinem Fahrrad geflüchtet. Der 33-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten.

Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass er etwa 25 bis 35 Jahre alt sein soll. Bei der Tat trug er nach Angaben des 33-Jährigen eine Mütze auf dem Kopf und einen Schal vor dem Gesicht.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell