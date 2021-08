Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gespann stillgelegt

Bild-Infos

Download

Lüdenscheid (ots)

Vergangenen Freitagvormittag kontrollierten Polizeibeamte am Sembergweg ein bulgarisches Transport-Gespann (Foto). Der 29-jährige Fahrer der Zugmaschine hatte noch weitere sechs Personen mit an Bord. Darunter drei Kinder zwischen unter einem Jahr und 10 Jahren, die auf der Rücksitzbank saßen. Mangels Gurtschlössern konnten sowohl die drei Kinder, als auch ihre ebenfalls anwesende Mutter nicht angeschnallt werden.

Die Zugmaschine befand sich in einem desolaten technischen Zustand. Die Polizisten stellten zahlreiche Durchrostungen an der Karosserie und am Hauptrahmen fest. Die Bremse des Anhängers war ohne jede Funktion.

Ein Sachverständiger stellte die Verkehrsuntüchtigkeit fest. Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen vorgelegt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell