Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall - 71-jährige Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Polizei Gütersloh wurde am Freitagabend (03.09., 22.15 Uhr) über einen Alleinunfall einer Radfahrerin auf der Lukasstraße informiert, die sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Den Erkenntnissen zufolge befuhr die 71-jährige Frau aus Gütersloh mit ihrem Fahrrad die Lukasstraße in Richtung Hellweg. Etwa in Höhe eines Verkehrskissens verlor die Radfahrerin die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Zeugen verständigten anschließend die Polizei und den Rettungsdienst und leisteten Erste Hilfe.

Die Rettungskräfte versorgten die verletzte Radfahrerin zunächst am Unfallort. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest und nahmen eine Alkoholisierung der 71-Jährigen wahr. Nach der anschließenden Zuführung zur stationären Aufnahme in ein Gütersloher Hospital wurde durch einen Arzt eine Blutprobe durchgeführt.

