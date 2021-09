Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Fahrzeuginsassen, kein Fahrer

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Sonntagmorgen (05.09., 07.00 Uhr) kam es an der Bielefelder Straße in Höhe der Feuerbornstraße zu einem Verkehrsunfall. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stand ein verunfallter Honda im Graben neben der Straße.

Drei Personen gaben an in dem Pkw gesessen zu haben, als es zu dem Unfall kam. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Pkw zuvor auf der Feuerbornstarße in Richtung der Bielefelder Straße entlang gefahren. Unmittelbar hinter der Einmündung kam man von der Straße ab und stoppte in dem angrenzenden Graben.

Zwei der drei Fahrzeuginsassen verletzten sich bei dem Unfall. Ein 25-jähriger Mann aus Bielefeld und eine 20-jährige Frau aus Steinhagen wurden schwer verletzt mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Die drei Personen gaben nicht an, wer den Pkw zum Unfallzeitpunkt gefahren hat. Aufgrund der Spuren vor Ort konnte die 20-Jährige als Fahrerin ausgeschlossen werden. Der 25-jährige Fahrzeughalter war alkoholisiert. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde dem Gütersloher eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der zweite in Frage kommende Autofahrer war nicht alkoholisiert. Der Pkw wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Der Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf schätzungsweise 4000 Euro. Ebenso entstand noch unbezifferter Flurschaden.

